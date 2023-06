Le gouvernement va permettre de prendre le volant seul dès 17 ans

Les jeunes vont pouvoir prendre le volant seuls dès 17 ans, a annoncé Elisabeth Borne mardi sur le media en ligne Brut, parmi d'autres mesures en faveur de la jeunesse comme un pass "train gratuit" pour ceux qui s'engagent ou une hausse des bourses en Outre-mer.

"A partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans", au lieu de 18 ans, a affirmé la Première ministre, en soulignant que cette mesure serait "un vrai plus" notamment pour les jeunes en apprentissage.