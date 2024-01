Le groupe de médias Sky supprimera 1.000 postes cette année au Royaume-Uni

"De plus en plus de clients choisissent" les services de télévision via internet "qui ne nécessitent pas d'installation spécialisée, ce qui nous a conduit à modifier le nombre de postes dont nous avons besoin pour fournir nos services", a indiqué Sky dans une déclaration transmise à l'AFP.

Les quelque 1.000 suppressions d'emplois représentent près de 4% des 26.000 salariés du groupe au Royaume-Uni. Sky Group, spécialisé dans la production et la diffusion télévisée et présent dans six pays européens, emploie 32.000 personnes en tout.