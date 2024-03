Le groupe de vols d'affaires ASL introduit des avions électriques à l'aéroport d'Anvers

Le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever, qui a été autorisé à participer à un vol de démonstration, a précisé pour sa part vouloir s'éloigner de la "pensée verte", selon laquelle la durabilité est synonyme de décroissance. Il affirme que l'électrification et d'autres nouvelles technologies "indiquent la direction future" du secteur de l'aviation, qui ne cesse de croître.

"Ceci est la preuve que l'électrification de l'aviation est possible", a indiqué la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters.

Le groupe ASL affirme se rendre compte que les vols d'affaires sont pour l'instant fort polluants par personne. "Nous sommes conscients des défis à relever", note le co-CEO Johan Maertens. "Mais nous essayons d'être des précurseurs. Chaque année les batteries s'améliorent. Rien que dans le domaine des vols d'affaires avec des plus petits appareils et des distances plus courtes, les appareils électriques peuvent devenir, à terme, une solution."

Le propriétaire Philippe Bodson avance qu'ASL s'engage à électrifier ses appareils dès que les possibilités se présenteront. "Pour l'instant, ces avions sont le maximum, mais de nombreux développements sont en cours", précise-t-il. "En Allemagne, nous travaillons sur un projet d'avion pour six passagers avec une autonomie de 175 kilomètres. À terme, nous avons l'ambition d'atteindre 500 kilomètres."

Le groupe a payé 200.000 euros par appareil pour les avions d'entraînement, qui seront utilisés pour la formation de pilote pour les premières techniques de base comme le décollage, l'atterrissage et le roulage.