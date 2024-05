Le Groupe des Dix veut des services et des infrastructures de qualité pour la mobilité

A la veille des élections fédérales et régionales, le Groupe des Dix a publié, vendredi, un mémorandum sur sa vision de la mobilité du futur. Les partenaires sociaux appellent notamment les prochains gouvernements à oeuvrer pour des services et des infrastructures de qualité et pour des nouvelles solutions de mobilité.

Ils insistent par ailleurs sur la continuité, entre les Régions, des routes, des pistes cyclables et du rail, complétée par une offre de transports publics et des services multimodaux intégrés, afin d'améliorer la mobilité sur le marché du travail.

Les interlocuteurs sociaux demandent que les autorités assurent la qualité et la fiabilité des transports, notamment en améliorant la ponctualité, la vitesse commerciale, les horaires et l'interconnexion des transports publics; en développant des nœuds multimodaux permettant le passage d'un mode de transport à un autre - y compris au niveau des possibilités de stationnement sécurisé des voitures et vélos.

A cet effet, la question des infrastructures est "cruciale", selon le Groupe des Dix, qui soutient un financement de celles-ci via des programmes d'investissements productifs et une coopération entre les secteurs privé et public: "Assurer l'entretien régulier et le suivi scrupuleux de nos infrastructures de transport au sens large est primordial. Une infrastructure de transport qui se dégrade, outre les risques qu'elle représente en termes de sécurité, limite souvent la vitesse commerciale et nuit à la qualité des services offerts par les transports publics qui l'empruntent".

En outre, il faut "organiser une gestion active des flux tant sur le réseau ferroviaire qu'au niveau routier (vitesse adaptative, interaction conducteur-infrastructure, emplacements de parking disponibles, collecte de données sur l'état de l'infrastructure, information en temps réel de l'état des réseaux de transport...)" et investir dans des infrastructures sûres pour les piétons et les cyclistes.