Le groupe Eurostar a enregistré un bénéfice brut record de 332 millions d'euros en 2022

Le groupe Eurostar, issu de la fusion des opérateurs de trains à grande vitesse Thalys et Eurostar, a transporté 14,8 millions de passagers l'année dernière et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,53 milliard d'euros, soit 2,5 fois plus que l'année précédente, a-t-il fait savoir mardi. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ebitda) a atteint le niveau record de 332 millions d'euros.