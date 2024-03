Le groupe Orizio "rapatrie" deux anciens C-130 militaires de Charleroi à Bruxelles

Le groupe aérospatial Orizio a transféré mardi et mercredi deux avions de transport C-130 Hercules, des appareils utilisés durant près de cinquante ans par la Force aérienne belge, de Charleroi-Gosselies à l'aéroport de Bruxelles. Leur propriétaire, la société américaine Blue Aerospace LLC, va tenter de les revendre sur le marché de l'occasion, ont rapporté des témoins.

Neuf C-130 avaient été rachetés par Sabena Aerospace, entreprise appartenant au groupe Blueberry, et Blue Aerospace, société du groupe Heico, tout comme les moteurs, les accessoires, les pièces détachées ainsi que les équipements de soutien au sol. La plupart d'entre eux ont été revendus au Pakistan après révision par Sabena Aerospace (devenue Sabena Engineering).

Deux appareils, les anciens CH-05 et CH-07, étaient toutefois stockés à l'aéroport de Charleroi-Gosselies depuis le 22 décembre 2021. Ils ont rejoint Bruxelles mardi et mercredi, à chaque fois à l'issue d'un court vol, mais porteurs d'une immatriculation temporaire américaine (respectivement N992BA et N993BA), accordée par l'administration américaine de l'aviation civile, la FAA, à Blue Aerospace, a constaté l'agence Belga.

Les immatriculations militaires pakistanaises et la mention Pakistan Air Force, tout comme le numéro de série (4470 et 4476) qu'ils portaient depuis plusieurs mois, ont toutefois été recouvertes par des marques grises, laissant planer le doute quant à leur destination finale.