Le groupe RATP reste dans le rouge au premier semestre mais réduit ses pertes

Au sein du groupe, l'établissement public et commercial (Epic), qui concentre les activités historiques de la RATP à Paris et en petite couronne, a dégagé un bénéfice de 17 millions d'euros.

Le groupe RATP a annoncé vendredi avoir réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 10% au premier semestre et réduit sa perte, à -54 millions d'euros contre -129 millions un an auparavant, grâce à une amélioration de sa performance opérationnelle et à la détente des prix de l'énergie.

La RATP espère maintenir les comptes de l'Epic dans le vert en 2024, afin de verser une prime d'intéressement aux salariés, mesure chère aux syndicats du groupe.

- Investissements record -

La RATP a affiché un niveau d'investissements record sur le premier semestre à 1,2 milliard d'euros (+37% en un an), traduction directe de la mise en service de 25 km de nouvelles lignes à Paris et en Ile-de-France avec le prolongement des lignes 11 et 14 du métro et du tramway T3b.

"Cela témoigne de l'ampleur exceptionnelle des chantiers mis en oeuvre pour développer et améliorer l'offre de transport", a salué Jean Castex.