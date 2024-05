Le groupe Saudia va passer une commande ferme de 105 avions Airbus

"Cet accord historique porte sur 105 appareils confirmés et marque un moment important non seulement pour l'industrie aéronautique saoudienne, mais aussi pour l'ensemble de la région MENA" (Moyen-Orient Afrique du Nord), a ajouté le groupe dans un communiqué.

Le groupe Saudia, propriétaire de la compagnie aérienne nationale saoudienne du même nom, a annoncé lundi une commande ferme de 105 avions Airbus, saluant un "accord historique" estimé à 19 milliards de dollars, le plus important de l'histoire de la riche monarchie du Golfe.

La compagnie Saudia va acheter 54 avions A321neo, tandis que la compagnie à bas prix flyadeal va acquérir 12 A320neo et 39 A321neo, ajoute le communiqué.

L'annonce a été faite lors du Future Aviation Forum, une conférence organisée à Ryad. Dans un communiqué distinct, le forum a estimé le montant de l'accord à 19 milliards de dollars.

Cette nouvelle commande intervient plus d'un an après celle annoncée par la nouvelle compagnie Riyadh Air et portant sur 72 appareils.