Le groupe Schiphol enregistre des bénéfices importants grâce à la hausse des passagers

L'opérateur aéroportuaire Schiphol a enregistré une hausse notable de ses bénéfices au premier semestre, en raison d'une hausse du nombre de passagers dans les avions. Au total, 36 millions de personnes ont opté pour ce mode de transport via trois aéroports qui appartiennent au Koninklijke Schiphol Group (Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport). À Eindhoven et Rotterdam, le niveau de fréquentation a retrouvé celui de la période précédant le Covid-19.