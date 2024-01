Le groupe Signa Holding, en faillite, désigne un curateur

Le groupe immobilier autrichien Signa, qui possède notamment les magasins Inno en Belgique et Galeria Karstadt Kaufhof en Allemagne, va être administré par un curateur, a-t-il annoncé jeudi. Cela permettra de faciliter les trois procédures d'insolvabilité en cours au sein du groupe et de ses filiales Signa Prime et Signa Development.

Le groupe Signa a connu de graves problèmes de rentabilité en raison de l'augmentation des taux d'intérêt, des coûts de construction et des prix de l'énergie. Il est notamment propriétaire du géant allemand Galeria Karstadt Kaufhof, équivalent et propriétaire des magasins Inno en Belgique. Ce groupe a déposé le bilan en janvier, pour la troisième fois en moins de quatre ans et est à la recherche d'un repreneur.

La chaîne belge Inno n'est pas impliquée dans la restructuration et a annoncé au début du mois dernier qu'elle était toujours en bonne santé et qu'elle suivait une voie totalement indépendante de Galeria et de Signa.

Inno a récemment été officiellement mise en vente par ses propriétaires. Elle possède 16 magasins en Belgique et emploie un millier de personnes.