Le Havre: Greenpeace tente en vain d'empêcher l'arrivée du terminal méthanier

"TotalEnergies respecte pleinement le droit de manifester et la liberté d’expression", a commenté la direction du groupe auprès de l'AFP. "Cependant, la sécurité des personnes, notamment des marins et des militants est notre priorité, ainsi que la sûreté de nos opérations", a-t-elle ajouté.

Le Cape Ann a une capacité de 5 milliards de mètres cubes par an, soit l'équivalent de 10% de la demande française.

Pour le ministère, cela ne suffit pas. "La responsabilité du gouvernement est d’anticiper tous les scénarios possibles afin de répondre aux besoins des Français en toutes circonstances: un hiver très long et froid par exemple, un défaut d’approvisionnement ou encore une panne sur une infrastructure existante, qui pourrait entraîner des difficultés", dit-il à l'AFP.

En revanche, Jérôme Frignet, directeur des programmes de Greenpeace, demande que "ce terminal ne soit pas raccordé au réseau": "On n'a pas besoin de ces nouvelles capacités", juge-t-il auprès de l'AFP.

"Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la France a réussi à diminuer de 15% sa consommation de gaz, et on voit qu'en 2023 la tendance est également à la réduction (...) et on a déjà des stocks archi-pleins en vue de l'hiver", a-t-il argumenté lors de l'action du Havre.

M. Frignet dénonce en outre une "hypocrisie" dans ce terminal, qui sera "principalement approvisionné par les Etats-Unis et en particulier par du gaz de schiste produit par fracturation hydraulique, une technique interdite en France".

Plusieurs élus et organisations écologistes avaient contesté en justice l'arrivée du terminal méthanier, estimant comme Greenpeace qu’elle entretenait la dépendance aux énergies fossiles responsables du réchauffement climatique. Tous leurs recours ont été rejetés.