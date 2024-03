Le holding Gridlink reprend l'opérateur de bornes de recharge rapide Sparki

Le holding Gridlink a repris, avec l'aide de la Société fédérale de participation et d'investissement (SFPIM), l'installateur et opérateur de bornes de recharge rapide Sparki, annoncent mercredi les trois acteurs dans un communiqué conjoint.

Sparki compte 180 points de recharge rapide, presque exclusivement en Flandre, et compte en installer près de 600 d'ici la fin de l'année. "Notre ambition est de réaliser plus de 1.200 stations de recharge sur 300 sites en Belgique d'ici 2025", précise le CEO, Peter Buyckx, dans le communiqué.

Ces stations sont "essentielles pour faire face à la croissance exponentielle des véhicules électriques et pour répondre aux objectifs ambitieux de l'Europe", avancent, dans le communiqué, les CEO de Gridlink, Stijn Rigolle et Luc Demeyere.

La SFPIM détient une participation dans Sparki depuis 2022 et dans Gridlink, hodling qui regroupe les entreprises énergétiques Enbro, Gaele et Earth, depuis début 2023. Le fonds souverain belge défend sa participation par son soutien "ferme" à la transition énergétique. "La valeur ajoutée de la contribution de Sparki à Gridlink est évidente. Outre de nombreux services partagés, l'orientation de l'approvisionnement nécessaire en énergie par l'intermédiaire d'Enbro et le lien possible avec l'énergie solaire de Earth auront un effet positif immédiat", relève Leon Cappaert, investment manager de la SFPIM.