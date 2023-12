Le Limbourg délivre un permis d'environnement pour une verrerie à Lommel

À terme, la nouvelle verrerie Ophelia créera plus de 300 emplois directs et 1.000 emplois indirects dans la région frontalière.

Plusieurs centaines de millions d'euros seront investis dans la construction du site pour une usine durable et climatiquement neutre. Ainsi, les eaux souterraines et les eaux de pluie seront réutilisées de manière optimale et plus de 100.000 mètres carrés de panneaux solaires seront installés.