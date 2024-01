Le maïeur de Lommel surpris de l'appel introduit contre le permis pour une usine de verre

Un mois après avoir délivré un permis d'environnement pour une nouvelle verrerie du groupe suisse Glas Trösch à Lommel, les députés provinciaux du Limbourg font face à un appel introduit par la province néerlandaise du Brabant septentrional contre ce permis. Cet appel suspend les travaux et la construction de l'usine sera de ce fait retardée de plusieurs mois.

"C'est un dossier très important pour nous en ce qui concerne le développement de notre terrain industriel sur un site qui se dégrade et qui a fait l'objet de nombreux remblayages", s'est exprimé le bourgmestre de la commune de Lommel, Bob Nijs en réaction à l'appel. "Avec Trösch, nous avons un partenaire durable qui veut construire une usine de dernier cri pour la production de verre plat. Cela s'inscrit parfaitement dans l'identité de notre ville et ce sera également un gigantesque moteur sur le plan économique pour notre région", a ajouté le bourgmestre.

Dans leur appel, les Néerlandais renvoient vers le dossier azote. "Nous avons rendu un avis négatif à cause de la déposition d'azote dans la réserve naturelle Natura 2000 du 'Leenderbos, Groote Heide et De Plateaux'."

"Les recherches complémentaires ont montré que l'augmentation des dépôts eutrophisants et acidifiants n'entraînera pas de détérioration de la qualité biologique des types d'habitats protégés européens actuels et ciblés", avaient indiqué les députés provinciaux.

La demande pour la nouvelle usine a été introduite par l'entreprise Scheuten Glastechniek, située à Diest (Brabant flamand), qui fait partie du groupe suisse. Avec la construction de cette usine, Glas Törsch veut répondre à la demande croissante d'un vitrage moderne et mieux isolé pour une réduction de l'énergie et des émissions. La construction de l'usine va de pair avec un investissement de 600 millions d'euros et doit produire directement ou indirectement 500 emplois.