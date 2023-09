Le Maire confirme l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour tenir compte de l'inflation

Le gouvernement va rehausser de 4,8% les différentes tranches d'imposition de l'impôt sur le revenu en 2024, pour éviter de pénaliser les Français ayant bénéficié d'augmentations salariales pour amortir le choc de l'inflation, a annoncé mardi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

"Ca représente quasiment 6 milliards d'euros de manque à gagner pour le budget de l'Etat donc c'est un effort très important mais un effort qui va au travail, à tous ceux qui se lèvent le matin, travaillent et nous permettent d'avoir ces résultats économiques", a martelé le ministre, qui doit présenter fin septembre le projet de budget pour 2024.

Le gouvernement avait déjà relevé le barème de 5,4% pour la déclaration d'impôts 2023 sur les revenus de 2022.

Selon les tranches actuellement en vigueur, les revenus des Français peuvent être taxés à 0% (s'ils sont inférieurs à 10.777 euros annuels), 11% (entre 10.778 et 24.478 euros de revenus annuels), 30% (entre 27.479 et 78.570 euros), 41% (entre 78.571 et 168.994 euros) ou 45% (au-dessus de 168.994 euros).