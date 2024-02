Le marché des voitures d'occasion continue de croître en Belgique

Les moteurs à essence continuent de représenter 54%, tandis que la part des véhicules d'occasion au diesel poursuit son déclin à 32,7%.

Le nombre de voitures électriques d'occasion immatriculées par des particuliers a par ailleurs presque doublé (+93,6%), principalement en Flandre, "ce qui est clairement attribuable à l'impact de la prime flamande pour les véhicules électriques", explique Traxio.

Volkswagen et BMW étaient les marques de voitures d'occasion les plus vendues, devant Mercedes, Opel et Peugeot. En ce qui concerne les modèles les plus populaires, le top 4 n'a pas changé en janvier. La VW Golf (2.540) est arrivée en tête, suivie par la VW Polo (1.858), l'Opel Corsa (1.742) et la BMW Série 3 (1.388).