Le marché publicitaire en berne tire le chiffre d'affaires de Roularta vers le bas

L'entreprise souligne qu'en 2023, "plus de 70 % du chiffre d'affaires total du groupe a été généré par les marques des magazines". Après avoir repris NewSkoolMedia en 2022, Roularta a acquis les titres Happinez, Yoga, Psychologie et Flow l'an dernier. Ces reprises "confirment la vision à long terme de Roularta Media Group consistant à générer un cash-flow stable via un vaste portefeuille de magazines en Belgique et à l'étranger et à réaliser la transition d'un environnement B2B vers un environnement essentiellement B2C", souligne Roularta.

Le groupe propose à ses actionnaires le versement d'un dividende brut d'un euro par action, comme l'an dernier.

Roularta se dit "prudemment positif" quant aux revenus publicitaires pour 2024, mais s'attend également à une hausse des coûts.