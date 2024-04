Le mauvais temps a pesé sur les volumes de bière de Royal Swinkels l'an dernier

Le groupe brassicole néerlandais Royal Swinkels, maison mère des brasseries belges Rodenbach (Roulers) et Palm (Steenhuffel), a vendu moins de bière l'an dernier en raison de conditions météorologiques défavorables au printemps et à l'automne. L'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et une confiance des consommateurs en berne ont aussi pesé sur les volumes.