Le ministre Maron abonde dans le sens des recommandations du CSS sur les vols de nuit

Le ministre bruxellois en charge de l'Environnement et de la Santé Alain Maron (Ecolo) a abondé mardi dans le sens des recommandations du Conseil supérieur de la Santé d'interdire les vols de nuit à Brussels Airport. A ses yeux, ce rapport "illustre une fois de plus combien il est important de trouver un meilleur équilibre entre d'une part l'environnement, la qualité de vie et la santé des Bruxellois et, d'autre part, les intérêts économiques de l'activité aérienne".