Le monde politique doit regagner la confiance des PME et des indépendants, selon le SNI

Le SNI (Syndicat Neutre pour Indépendants) constate "une défiance importante" des indépendants et PME envers le monde politique et les différents niveaux de pouvoir, à quelques mois des élections. "Il va falloir regagner leur confiance", indique-t-il lundi. Dans son mémorandum en vue du scrutin, l'organisation plaide pour une baisse des charges et de l'imposition, une simplification administrative et un chômage limité dans le temps.