Le moteur frugal du futur fait ses premiers vols en soufflerie

Mobilisant plus de 1.000 ingénieurs dans chaque groupe, Rise vise à préparer les technologies pour un futur moteur destiné à équiper les successeurs des Airbus A320 et Boeing 737 en 2035.

Au centre d'un boyau de 8 mètres de diamètre où s'écoule le flux d'air accéléré, trône donc une soufflante de moteur à l'échelle 1/5e, une sorte de grande hélice bardée d'aubes. Mais contrairement aux réacteurs actuels, elle est non-carénée, c'est-à-dire dépourvue d'une nacelle la ceinturant.

- L'enjeu de la taille -

L'enjeu est d'augmenter le taux de dilution du moteur, "le ratio entre la quantité d'air qui passe par l'hélice et génère l'essentiel de la poussée du moteur, et la quantité d'air qui passe par la chambre de combustion dans laquelle on brûle le kérosène", explique Pierre Cottenceau, directeur technique de Safran Aircraft Engines.

Pour ce rendement propulsif, "il faut faire l'hélice la plus grande possible", abonde Eric Dalbiès. Mais le poids d'une nacelle autour du moteur, nécessairement plus grosse et lourde, annihilerait ce gain. D'où le pari de se passer de nacelle.

Le taux de dilution est passé de un pour les premiers turboréacteurs à 10 pour les moteurs Leap équipant la majorité des A320 et la totalité des Boeing 737. Avec Rise, Safran et GE espèrent "dépasser largement un taux de dilution de 50" et ainsi consommer moins de carburant pour propulser l'avion.

Rise vise une réduction de 20% de la consommation de carburant.

"Les essais aérodynamiques et acoustiques permettent de valider les choix techniques sur la conception de l'aube et de recaler les modèles de modélisation", détaille Pierre Cottenceau.

Avec sa grande soufflante, le futur moteur aura un diamètre de quatre mètres, deux fois plus que les réacteurs actuels d'avions monocouloirs.

L'architecture de l'avion du futur devra donc elle aussi être repensée: Rise sera trop gros pour être fixé sous les ailes.

Il faudra soit fixer les ailes en haut du fuselage, quitte à les soutenir par des haubans, comme l'envisage le projet X-66A de Boeing et de la Nasa, soit mettre les moteurs sur les côtés à l'arrière du fuselage.

D'ici là, plus de 200 heures d'essais en soufflerie seront nécessaires, suivis par des "essais au sol du moteur en 2025-2026 et en vol un an plus tard", selon Pierre Cottenceau. Rise sera alors fixée sous l'aile d'un A380 d'essai, l'avion géant d'Airbus.