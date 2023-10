Le navire auto-élévateur de Jan De Nul installe sa première éolienne au Royaume-Uni

Voltaire, le navire auto-élévateur du groupe Jan De Nul, a installé sa première éolienne au parc Dogger Bank, à 130 kilomètres au large des côtes britanniques, a fait savoir mardi le groupe spécialisé dans l'ingénierie marine. Ce parc, qui comptera à terme 277 turbines, est pressenti pour être le plus grand parc éolien offshore au monde, d'une puissance attendue de 3,6 gigawatts.

Dogger Bank sera le premier parc éolien au Royaume-Uni connecté au courant continu à haute tension (CCHT) en raison de sa distance par rapport à la côte, introduisant ainsi de nouveaux systèmes de transmission au Royaume-Uni et ouvrant la voie à d'autres grands parcs éoliens en mer, poursuit le groupe.

Le navire d'installation à très faibles émissions a une capacité de levage par grue de 3.200 tonnes. L'extrémité des pales atteint 260 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit la même hauteur que l'emblématique Rockefeller Centre de New York. Chaque pale mesure 107 mètres de long, illustre Jan De Nul.

Une première phase du projet de coentreprise entre SSE Renewables, Equinor et Vårgrønn devrait être opérationnelle à l'été 2024. Une fois achevées, les trois phases - Dogger Bank A, B et C - alimenteront l'équivalent de 6 millions de foyers britanniques, soit environ 5% de la demande d'électricité du Royaume-Uni.