Le nombre de marchandises transportées sur les voies navigables de Flandre a baissé de 7%

Selon le magazine portuaire Flows, l'explication réside dans la tendance générale à la baisse dans les ports maritimes belges. Ces ports invoquent à leur tour les tensions géopolitiques et le ralentissement de la croissance économique pour expliquer ces chiffres négatifs.

Avec 10%, la diminution est la plus importante sur le canal Albert, la plus importante voie fluviale de Flandre (33,3 millions de tonnes). Sur l'axe Charleroi-Bruxelles-Anvers, 7% de marchandises en moins ont été transportées. La plus faible baisse a été enregistrée sur l'axe Seine-Escaut (3%).