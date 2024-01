Le nombre de passagers de l'Eurostar retrouve son niveau d'avant-corona

Ce résultat est soutenu par une forte demande sur les lignes vers Londres, Paris et Amsterdam. La société, basée à Bruxelles, ambitionne toujours de transporter quelque 30 millions de passagers en 2030.

Au total, Eurostar a transporté 3,3 millions de personnes entre la Belgique et la France (+12%), 2,2 millions entre Bruxelles et Londres (+33%) et près d'un million de personnes entre la capitale belge et les Pays-Bas (+22%).