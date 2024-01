Le nombre de travailleurs avec un flexi-job a augmenté de moitié en 2023

Aujourd'hui, un contrat sur 50 est un contrat flexible en Belgique, selon une extrapolation de ses propres chiffres par SD Worx, qui calcule les salaires de plus d'un tiers des travailleurs du secteur privé en Belgique

Le groupe le plus important parmi les "flexi-jobbers" est celui des 23-30 ans, suivi par les 60 ans et plus. Ce type de contrats est de plus en plus populaire parmi cette catégorie, avec une augmentation de 61% en 2023.