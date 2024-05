Le nombre de voyageurs de la STIB se rapproche de celui de l'avant-pandémie

Bruxellois et navetteurs utilisent de plus en plus le réseau de transports en commun, surtout le week-end et le soir. Selon la STIB, cela s'explique par la place du télétravail qui a un impact sur la fréquentation en heures de pointe, et par l'augmentation de l'offre de transport en heures creuses.

En ce qui concerne la satisfaction de la clientèle, la STIB affirme également que, créditée d'un 7,3/10, elle continue d'atteindre ses objectifs. "Année après année, nous donnons la priorité à la fréquence, à la ponctualité, au confort, et aux correspondances", a commenté Brieuc de Meeùs.

En ce qui concerne le budget, l'administrateur délégué déclare que la gestion est "responsable". Les recettes de la STIB liées à la vente de billets ont augmenté d' 1,5 million d'euros.