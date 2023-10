Le nombre d'entreprises en augmentation de 4,5% en 2022

Le nombre de créations d'entreprises s'est élevé à 126.858 unités, soit 10,7% de plus qu'en 2021, tandis que 78.062 entreprises ont cessé leurs activités, soit 10,4% de plus que l'année précédente.

Depuis 2017, le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques est celui comportant le plus d'entreprises en Belgique, relève Statbel. Elles étaient 224.068 au 31 décembre 2022, soit 3,9% de plus qu'un an plus tôt. C'est également dans ce secteur que l'on a observé le plus de créations (22.183).