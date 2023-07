Le nouveau semestre démarre sur une note prudemment positive

Proximus (6,98) et Aperam (29,34) étaient en tête avec des rebonds de 2,3 et 2,6% devant AB InBev (52,70) et KBC (64,74), positives de 1,7 et 1,3%, Aedifica (59,40) et Sofina (191,60) remontant de 1,2 et 1%.

Les deux baisse revenaient à D'Ieteren (161,30) et UCB (80,54), négatives de 0,4 et 0,8% alors que Solvay (102,45) et arGEN-X (355,90) s'appréciaient de 0,1% et Galapagos (37,74) de 1%.