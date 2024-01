Le Nouvel an lunaire risque de perturber le transport maritime

Outre les problèmes de transport déjà existants autour de la mer Rouge, les entreprises qui font du commerce avec l'Asie seront également affectées dans les semaines à venir par le Nouvel an lunaire. Les usines en Chine vont par exemple fermer durant au moins une semaine et plusieurs sociétés voudront anticiper le transport de marchandises hors du pays. Mais en raison de la déviation des navires via le cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique, il risque d'y avoir une pénurie locale de conteneurs en Chine, ce qui pourrait faire grimper les prix de ceux-ci.