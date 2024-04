Le parlement wallon s'engage à son tour dans le contrôle des lobbies

Le parlement wallon disposera lui aussi d'un registre des représentants d'intérêt, ces organismes et personnes menant des activités destinées à influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en oeuvre des politiques et sur les processus de décision du parlement. En d'autres termes, c'est du contrôle des lobbies dont il était question ce mercredi en commission des Affaires générales du parlement.

La majorité PS-MR-Ecolo y a présenté sa proposition de modification du règlement, dans la lignée de dispositifs existants dans d'autres assemblées législatives, dont le Parlement européen, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Chambre.

Concrètement, les personnes représentant certains types d'organismes devront signer le registre d'intérêt et devront déclarer, dans le cadre de leur relation avec le parlement, leur appartenance aux organismes concernés. Sont visés les cabinets de consultants spécialisés, les cabinets d'avocats, les groupements professionnels et associations syndicales, les organisations représentant des églises et des communautés religieuses ainsi que les organisations représentant des autorités locales et régionales ainsi que d'autres entités publiques ou mixtes.