Le patronat flamand demande un plan régional face à la faillite de Van Hool

"Nous demandons aux gouvernements fédéral et flamand de prolonger jusqu'en 2030 le dispositif des zones franches", commente Tom Laveren, du Voka Malines-Campine. L'organisation patronale plaide même pour la mise en place d'une zone franche "Plus" pour la région de Lierre où est située l'usine Van Hool.

"Cela permettrait à des entreprises de ne pas verser de précompte professionnel pendant non pas deux mais bien quatre ans. On encourage ainsi les investissements et les embauches. Il ne faut pas oublier que l'impact des licenciements risque d'être plus gros encore puisque de nombreux fournisseurs seront touchés", ajoute M. Laveren.