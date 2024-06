Le patronat inquiet du flou du RN sur l'économie

"Visions politiques incompatibles avec la prospérité du pays", "propositions folles": les organisations patronales s'inquiètent que le Rassemblement national, s'il gagne les législatives, ne détricote une politique économique qui a permis aux entreprises et à l'emploi de mieux se porter depuis dix ans.

Mardi matin, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a appelé "le monde économique" à "se mouiller" contre le RN, appelant notamment les organisations patronales Medef et CPME à "dire clairement ce qu'elles pensent des programmes économiques des uns et des autres" et à alerter sur "la facture du programme marxiste de Marine Le Pen".