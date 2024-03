Le Pentagone approuve la production du F-35 à grande échelle

Plusieurs centaines de F-35 de trois versions sont toutefois déjà en service dans une dizaine de pays et l'avionneur américain est déjà en mesure de produire plus de 150 appareils par an en temps normal. Les livraisons ont toutefois cessé depuis plusieurs mois, dans l'attente de la certification d'un nouveau logiciel appelé TR-3 (pour "Technology Refresh"), espérée cet été.

Le responsable des achats du département (ministère) américain de la Défense, Bill LaPlante, a signé mardi une décision baptisée en jargon "Milestone C", marquant la confiance du Pentagone dans les performances de l'avion et la maturité du système de production de Lockheed Martin, précise ce média en ligne.

"Il s'agit d'une réalisation majeure pour le programme F-35", a déclaré M. LaPlante, cité dans un communiqué du Pentagone.

"Cette décision - soutenue par mes collègues du ministère - indique aux clients des services (les trois de l'armée américaine), des partenaires du programme coopératif du F-35 et des ventes militaires à l'étranger (comme la Belgique, ndlr) que le F-35 est stable et agile, et que toutes les exigences légales et réglementaires ont été respectées de manière appropriée", a-t-il ajouté.