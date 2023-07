Le personnel de cabine d'Easyjet Portugal entame une grève de 5 jours

Le transporteur explique les avoir "retiré de sa programmation depuis plusieurs semaines" afin de permettre aux voyageurs de s'organiser à l'avance. Il prévoit uniquement quatre suppressions depuis Porto.

Le ministère du Travail et celui des Infrastructures, qui a la tutelle des transports, avaient également instauré un service minimum permettant notamment de maintenir pendant cette période des vols entre le Portugal et les îles portugaises des Açores et Madère, ainsi que vers des capitales européennes comme Londres ou Paris.

Les salariés d'Easyjet au Portugal, qui ont déjà fait grève en avril et en mai, s'estiment discriminés par rapport à leurs collègues en Europe. "Nous voulons que les salaires accompagnent la croissance et la consolidation de la marque au Portugal", a expliqué Ricardo Penarroias, président du syndicat, depuis l'aéroport de Porto.