Le personnel de l'usine d'Eeklo rejette l'accord social sur la fermeture

Le plan social négocié pour les 347 travailleurs, qui avait été présenté jeudi au personnel, n'a donc pas convaincu la base. Le document contient des dispositions concernant les indemnités de licenciement et des mesures d'accompagnement.

Les équipes du matin et de l'après-midi avaient fait grève vendredi dernier.

Le groupe belge Ontex, qui produit des couches et du matériel pour l'incontinence, a son siège à Alost et dispose de deux sites de production en Flandre orientale. Celui d'Eeklo fermera ses portes et celui de Buggenhout sera réduit pour en faire un centre d'expertise.