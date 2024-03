Le personnel poursuit le travail

Le personnel du constructeur de bus Van Hool continue de travailler malgré l'annonce d'une faillite imminente, a-t-on appris mardi matin auprès du front commun syndical. On ignore si les salaires des ouvriers de cette entreprise de Koningshooikt (Lierre, province d'Anvers) pourront encore être versés.

Les premières réactions glanées au sein du personnel lundi soir montraient une certaine résignation et une incertitude pour leur avenir. Mardi matin, "les questions subsistent et il y a beaucoup de discussions mais tout le monde est au travail", a indiqué le secrétaire du syndicat socialiste ABVV, Hans Vaneerdewegh.

Les syndicats et le personnel attendent la garantie que les salaires des ouvriers pourront bien être versés. Le doute subsiste quant à cette question alors que les paies sont normalement versées au début du mois suivant. Dans le cas présent, ce serait début avril, lorsque l'entreprise aurait déjà déclaré faillite et ne disposerait donc plus des ressources nécessaires. Les employés reçoivent, eux, leur salaire en fin de mois.