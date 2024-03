Le petit-fils du fondateur de Swatch Group bientôt au conseil d'administration

Marc Hayek, le petit-fils du fondateur du groupe Swatch, doit entrer en mai au conseil d'administration, signe selon les analystes que le groupe horloger suisse propriétaire de Tissot, Longines et Omega peaufine une possible succession familiale.

Connu pour ses montres en platique multicolore, le groupe a annoncé jeudi qu'il proposait de faire entrer Marc Hayek, 53 ans, comme nouvel administrateur à la prochaine assemblée générale le 8 mai, portant l'organe de surveillance à sept membres.

Il siégera aux côtés de sa mère, Nayla Hayek (73 ans), la présidente du groupe, et de son oncle, Nick Hayek (69 ans), qui dirige le groupe depuis 2003 et est également membre du conseil d'administration depuis 2010.

Passionné de course automobile, Marc Hayek, a débuté sa carrière dans le groupe Swatch, à la communication des montres Swatch et au marketing de Certina, une autre marque du groupe, avant d'aller se diplômer en œnologie et créer un restaurant à Zurich.