Le plan d'urgence activé en Flandre occidentale à la suite du blocage à Zeebrugge

De plus en plus de camions sont bloqués à Zeebrugge et ceux-ci n'ont quasiment plus de place. Le gouverneur s'est réuni avec les services concernés pour mettre en œuvre un plan d'action pour trouver des alternatives pour les zones de transit et la distribution de denrées alimentaires.

Les agriculteurs obstruent les accès au port, causant des perturbations dans le secteur. Par conséquent, près de 2.000 camions sont déjà bloqués à Zeebrugge et dans les environs.