Le précompte mobilier rapporte un montant record au Trésor

Le précompte mobilier prélevé sur les dividendes a rapporté plus de 200 millions d'euros, soit près de 10% de plus qu'au cours du premier semestre de l'année dernière.

Les recettes du précompte mobilier sur les autres revenus mobiliers a atteint plus de 600 millions d'euros, ce qui est 65% de plus qu'il y a un an. Ces autres revenus comprennent principalement les intérêts sur les comptes d'épargne et les comptes à terme, les obligations et les bons de caisse.