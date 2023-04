Le premier satellite opérationnel kényan mis en orbite

Samedi, une fusée Falcon-9 de SpaceX a décollé à 06H48 GMT de la base américaine de Vandenberg (Californie), avant de déployer une heure plus tard plusieurs dizaines de satellites, dont le kényan Taifa-1 ("Nation-1", en langue swahili).

Conçu et développé par une équipe de chercheurs kényans, ce satellite doit fournir des données dans les domaines de l'agriculture et de la surveillance de l'environnement au Kenya, précieuses pour l'avenir de ce pays d'Afrique de l'Est qui connaît actuellement une sécheresse historique.

Dans un communiqué conjoint, le ministère kényan de la Défense et l'agence spatiale kényane (KSA) vantaient la semaine dernière "une étape importante" qui doit donner un élan à "l'économie spatiale naissante du Kenya".