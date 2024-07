Le prix de l'or a de nouveau atteint un record mondial. Le prix de l'or a grimpé de plus de 2.460 dollars l'once troy (31,1 grammes) sur le marché des métaux de Londres. Le précédent record datait de fin mai.

Les négociants en or comptent sur deux baisses de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale cette année. Des taux d'intérêt plus élevés sont généralement négatifs pour les investissements en or, qui ne rapportent aucun intérêt.