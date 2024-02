Le prix des maisons stable en province de Namur, en croissance pour les appartements

Le prix médian d'une maison avait atteint pour la première fois les 225.000 euros en 2022. L'an dernier, il y est resté stable (+0%, -2,1% après inflation). La province de Namur reste donc plus abordable que le Brabant wallon et le Luxembourg, mais plus onéreuse que Liège et le Hainaut.

L'activité immobilière est en baisse dans toutes les provinces belges, à l'exception du Brabant wallon, du Hainaut et de Namur (+3%). Cette dernière a toutefois la plus faible augmentation des trois provinces précitées.

"On a connu, pendant le Covid, une grande volonté de se mettre au vert. Le volume de transactions avait augmenté de 17% et les prix avaient explosé", ont expliqué les notaires namurois Géraldine Van Bilsen et David Remy. "On retrouve désormais des valeurs normales en corrélation avec le marché, comparables à celles de 2018 et 2019. La hausse des taux d'intérêt, des coûts de rénovation et le contexte géopolitique ont également poussé certaines personnes à reporter leurs projets", ont-ils situé.

Sans surprise, les prix dans l'arrondissement de Namur (257.000) restent plus élevés qu'à Dinant (195.000) et Philippeville (175.000). D'après les notaires, Eghezée (306.000), La Bruyère (305.000) et Gembloux (290.000) sont les communes les plus prisées.

Le prix des appartements a, quant à lui, augmenté de 8,5%. Il atteint 197.500 euros pour 185.000 en moyenne en Wallonie. "Beaucoup de nouveaux projets ont vu le jour à Gembloux, Eghezée, Ciney et Andenne. Compte tenu des coûts de rénovation, il y a un attrait pour le neuf. Cela doit encourager les promoteurs", ont conclu les deux notaires namurois.