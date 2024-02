Le prix du cacao franchit la barre des 5.000 dollars par tonne, une première en 47 ans

Le prix de la tonne de cacao a dépassé les 5.000 dollars en début de semaine, culminant à de nouveaux sommets. Le cacao n'avait plus été aussi cher depuis 1977.

La fève servant à la confection du chocolat a atteint les 5.211 dollars la tonne sur le marché à terme à New York. Cela fait des mois que les cours du cacao atteignent des niveaux record. Cette envolée des prix s'explique par la crainte de problèmes d'approvisionnement. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux plus grands producteurs mondiaux, sont en effet confrontés à des conditions météorologiques défavorables qui compliquent les récoltes.

En Côte d'Ivoire, le défaut de l'offre oscillerait entre 70.000 et 100.000 tonnes, selon des estimations relayées par l'agence de presse Bloomberg. Le régulateur officiel se veut toutefois rassurant et affirme que l'ensemble des contrats seront respectés. "La saison des récoltes n'est pas encore terminée", fait valoir le directeur général de l'organisme ivoirien de régulation du secteur, Conseil Café Cacao (CCC).