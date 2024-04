Le prix du cacao porte le chiffre d'affaires de Callebaut à la hausse au premier semestre

Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) récurrent - qui exclut dès lors les éléments exceptionnels - a augmenté de 7,9% en monnaies locales et a baissé de 2,6% en francs suisses.

En incluant les éléments exceptionnels, l'Ebit a chuté de 40,6% en monnaies locales et de 48,9% en francs suisses. Callebaut attribue ce résultat aux "'charges d'exploitation exceptionnelles de BC Next Level (son plan de restructuration, comprenant l'intention de supprimer 2.500 emplois dans le monde dont 500 en Belgique, NDLR)".

Le CEO du chocolatier, Peter Feld, a salué, dans un communiqué, "une solide performance financière" réalisée "dans un environnement externe très perturbé". Il a vanté le "programme d'investissement stratégique BC Next Level" comme "la pierre angulaire du futur succès de Barry Callebaut". Ce plan doit rendre l'entreprise "plus résiliente" mais aussi plus efficace, en évitant le double emploi. "Nous sommes en discussion avec les partenaires sociaux pour la mise en œuvre d'activités clés et nous nous engageons à soutenir l'ensemble de nos salariés qui pourraient être affectés par nos plans", a-t-il promis.