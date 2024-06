Le ralentissement de l'inflation américaine aide la Bourse de Paris à se reprendre

Principal événement de la séance, la publication de l'indice IPC d'inflation aux Etats-Unis a rassuré les investisseurs.

L'indice IPC s'est établi en mai à 3,3% sur un an contre 3,4% en avril. C'est mieux que ce qui était attendu par les analystes, qui tablaient sur 3,4% sur un an, selon le consensus de Market Watch.

En excluant les données volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation dite sous-jacente évolue elle aussi plus favorablement que prévu, à 0,2% sur un mois contre 0,3% en avril, et 3,4% contre 3,7% sur un an.