Le régulateur américain des marchés accuse de fraude l'auditeur de la société Trump Media

Le régulateur américain des marchés, la SEC, accuse le cabinet d'audit BF Borgers CPA de fraude à grande échelle. Il s'agit de la firme qui a notamment audité la société de médias de l'ancien président américain Donald Trump. La SEC a suspendu l'entreprise et son fondateur Benjamin Borgers. Ils doivent par ailleurs s'acquitter d'un montant de 14 millions de dollars.

"Benjamin Borgers et sa firme d'audit sont responsables de l'une des plus grandes erreurs commises par des contrôleurs des marchés financiers", a indiqué la SEC dans un communiqué. "Parce que les investisseurs s'appuient sur des comptes annuels audités pour prendre leurs décisions d'investissement, les auditeurs d'entreprise se chargeant des contrôles jouent un rôle critique essentiel sur les marchés financiers. Borgers et son cabinet ont complètement négligé cette tâche, mais grâce au travail méticuleux du personnel de la SEC, ils sont maintenant suspendus de façon permanente".

La société en question n'a pas réagi dans l'immédiat.