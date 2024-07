Le repli des prix des billets pénalise les compagnies aériennes

Emmanuel DUNAND

Les compagnies aériennes ont-elles eu les yeux plus gros que le ventre? Après deux ans d'énergique reprise post-Covid, l'offre de sièges dépasse parfois la demande cet été, aboutissant à des billets moins chers et des marges plus faibles.

Dès le printemps, d'inhabituelles promotions sur des destinations estivales prisées à partir de l'Europe, comme la Grèce et le Canada, avaient montré que certaines compagnies peinaient à remplir leurs avions au rythme espéré.