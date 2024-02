Le résultat net d'Ageas s'est établi à 953 millions en 2023

Les encaissements en Vie se sont élevés à 11,2 milliards d'euros avec une baisse des encaissements en Belgique et en Europe, compensée par une croissance en Asie, détaille Ageas. En Non-Vie, ils ont grimpé de 17% pour s'établir à 5,9 milliards d'euros.

"En 2023, nous avons réalisé une excellente performance commerciale", se félicite le CEO Hans De Cuyper. "Ce résultat résulte principalement d'une croissance remarquable de l'activité Non-Vie à l'échelle du groupe et de la vigueur des activités Vie en Chine. Les marges solides en Vie et le bon ratio combiné en Non-Vie confirment la solidité opérationnelle de notre activité, aujourd'hui et à l'avenir."

Ageas propose un dividende total de 3,25 euros par action, en hausse de plus de 8%.