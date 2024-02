Le ring de Gand bouché par des colonnes de tracteurs

Le ring de Gand était complètement bouché jeudi matin par des tracteurs, a indiqué la police locale vers 09h00. Un colloque sur l'avenir de l'agriculture est prévu sur le site de la Bijloke, un bâtiment historique qui a accueilli des réunions européennes. Le secteur manifeste depuis plusieurs jours contre des normes européennes jugées incompréhensibles et pour un prix juste de leurs produits. Un grand rassemblement est en cours à Bruxelles, où se réunissent en sommet les chefs d'État et de gouvernement de l'UE.

À Gand, "il n'est plus possible de passer entre le croisement formé par le R40 (le ring gantois, NDLR), la IJzerlaan et la Kortrijksesesteenweg d'une part, et jusqu'au carrefour R40-Maartelaarslaan-Groot-Brittanniëlaan, dans les deux directions", a indiqué la police locale sur le réseau social X (anciennement Twitter). Il s'agit d'un tronçon d'environ un demi-kilomètre à hauteur de Bijloke.

La police fédérale coordonne en outre les entrées dans la ville et la circulation à l'intérieur de la Cité des Comtes.