Le risque de mourir en avion divisé par deux chaque décennie, selon une étude

Prendre l'avion est de plus en plus sûr, le risque de mourir ayant été divisé par deux chaque décennie depuis la fin des années 1960, selon une étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT) publiée jeudi et qui établit un classement par pays.

Entre 2018 et 2022, la moyenne s'est établie à un mort tous les 13,7 millions de passagers dans le monde, contre un tous les 7,9 millions de passagers entre 2008 et 2017 et un tous les 350.000 passagers entre 1968 et 1977.